Косарев: игра с «ФАКЕЛОМ» — генеральная репетиция перед матчем ЛЧ с «ЗАКСОЙ»

Старший тренер «Белогорья»прокомментировал победу над «ФАКЕЛОМ» (3:1) в домашнем матче 24-го чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Эта победа для нас важная, как и любая другая. Я рассматривал эту игру, как генеральную репетицию перед стыковым матчем с поляками. Поэтому «ФАКЕЛ» был для нас хорошим соперником, с хорошим планером, практически таким же, который будет ожидать нас в Польше. Так что этот матч был для нас очень полезным, мы выдержали прием, почувствовали сложную подачу. Больше я доволен результатом сегодня, чем действиями игроков. В первой партии было слишком много ошибок, очень много «стучались» в блок. Но со второй партии ситуация выровнялась, мы начали показывать свою игру», — приводит слова Косарева официальный сайт «Белогорья».