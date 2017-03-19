Хабибуллин: «Газпром-Югра» впервые в этом чемпионате показал мужскую игру

Главный тренер «Газпрома-Югра»оценил игру своих подопечных в матче 24-го тура мужского чемпионата России с новокуйбышевской «НОВОЙ», в котором сибиряки победили в четырёх партиях.«Это была наша первая мужская игра в чемпионате, в которой мы переломили все свои болячки и справились с серьёзным соперником. Очень рад за Кирилла Урсова – я, наконец, увидел то, что хотел от него видеть.Перед плей-офф хочу напомнить, что мы – не десятая и не девятая команда, мы четвёртые по результатам прошедшего чемпионата. Будем отталкиваться от этого», — приводит слова Хабибуллина официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.