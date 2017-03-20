Болельщики «Локомотива» поддержали акцию в поддержку Кимерова

Болельщики новосибирского «Локомотива» поддержали фанатов новоуренгойского «ФАКЕЛА», которые организовали акцию в поддержку волейболиста. Игрок «ФАКЕЛА» 12 марта был снят сотрудниками полиции с рейса авиакомпании «Победа» Самара — Москва после того, как стюардесса пожаловалась командиру самолёта, что ноги игрока ростом 215 см мешают работе бортпроводников. До этого она запретила Александру поменяться местами с другой пассажиркой.Болельщики клуба из Ямало-Ненецкого автономного округа пришли на матч с «Белогорьем» в футболках с надписью «Не трогайте моего друга». Аналогичную акцию в матче с «Динамо-ЛО» провели и поклонники «железнодорожников», сообщает официальная страница «Локомотива» в «Инстаграме».