Алекно: моей основной задачей в ОП будет пропаганда здорового образа жизни

Главный тренер казанского «Зенита »рассказал о задачах, которые стоят перед ним в работе в Общественной палате Российской Федерации. 20 марта был подписан указ об утверждении членов Общественной палаты. В него вошли 40 человек, включая бывшего главного тренера мужской сборной России.«Это огромная честь для меня — получить приглашение и предложение от президента. Если говорить о поле деятельности, то я думаю, что моей основной задачей будет пропаганда здорового образа жизни для нашего общества, для нашей молодёжи, и это будет основа.Насколько я понимаю, общая задача — это создание диалога между властью и обществом, общественных организаций, воплощение идей, и раз дело касается меня, то я думаю, что это будет в области спорта. У нас впереди две Олимпиады и непростая ситуация со спортсменами. Это как я это понимаю», — цитирует Алекно «Р-Спорт».