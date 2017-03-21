Малых: хотим доказать, что «Динамо-Краснодар» случайно не попало в четвёрку

Диагональная краснодарского «Динамо»прокомментировала победу над «Сахалином» на старте турнира за пятое-восьмое места в женской Суперлиге со счётом 3:1 (25:22, 13:25, 25:14, 25:20).«Очень рада, что нам удалось прервать серию поражений. Победили, но не без помарок. Был у нас один эпизод во второй партии, когда мы застряли в одной расстановке, сделали много ошибок. Было очень тяжело, последняя игра у нас проходила аж 4 марта. Сначала даже не было ощущения, что мы будем играть. А потом всё-таки вошли в ритм. Нам хочется играть, хочется доказать, что мы по случайности не попали в четвёрку сильнейших. Сейчас главное — занять пятое место и попасть в еврокубки. Доказать, что мы можем выигрывать и должны играть на другом уровне.Нам надо поработать над защитой, над блоком, над доводкой. Эти элементы требуют внимания и концентрации. «Сахалин» играл достаточно расслабленно, ведь свою задачу соперник уже выполнил, попал в восьмёрку, над ним ничто не довлеет. Поэтому «Сахалину» и легко играть. Думаю, эта команда ещё даст бой другим коллективам и нам во втором финальном туре», — цитирует Малых официальный сайт «Динамо».