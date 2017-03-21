Диагональный «Левски» Байрев подозревается в применении допинга

Допинг-проба болгарского диагонального «Левски», взятая после матча с ЦСКА в чемпионате Болгарии, дала положительный результат, сообщает Sportal. Официально эта информация не подтверждена, однако, по словам президента «Левски», больше данных появится 22 марта.В последнем матче чемпионата Болгарии с «Добруджей» Байрев на площадке не появился.Предположительно в пробе волейболиста были обнаружены следы марихуаны. Если информация подтвердится, то, скорее всего, он будет дисквалифицирован не менее чем на полгода.