Кашин: если говорить о сезоне в целом, то он для «Ленинградки» неудачный

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин поделился впечатлениями после победы в серии с челябинским «Метаром» в плей-аут женской Суперлиги со счётом 3-0. В третьем матче команда из Санкт-Петербурга оказалась сильнее со счётом 3:1 (26:24, 25:16, 20:25, 25:23).
«Если говорить о сезоне в целом, то он для нас неудачный. То, что выиграли в трёх матчах, – сделали то, что, в принципе, и должны были сделать. Если бы не наши определённые ошибки сегодня, думаю, всё могло закончиться так же, как в Питере, в трёх партиях. Что касается победы, наверное, её предопределил наш приём и возможности менять игру с помощью замен. При этом Челябинск, считаю, сыграл сегодня очень хорошо», — цитирует Кашина официальная страница „Метара“ во «ВКонтакте».