Бутько: по ходу сезона было не так много матчей, когда проверялся наш характер

Связующий казанского «Зенита»прокомментировал победу над бельгийским «Кнаком» (3:0) и выход в «раунд 6» Лиги чемпионов, где «Зенит» сыграет с «Белогорьем».«Сегодня не получалось принять планер, особенно в третьей партии. У «Кнака» суперхороший планер. В чемпионате России так никто не подает. С настроем проблем не было. Это же плей-офф. Сейчас наступают по-настоящему тяжелые игры. По ходу сезона было не так много матчей, когда проверялся наш характер. Сейчас мы должны быть готовы ко всему.Лично мне в «раунде 6» интересно было бы сыграть с поляками. У них совершенно другой стиль игры. В Белгороде тоже хорошая команда, но они играют в похожий с нами силовой волейбол, где многое решает подача.Над взаимодействием с Максимом Михайловым работаем постоянно, не всё было гладко. На самом деле это сложный механизм. В один день лучше получается с одним нападающим, в другой день – с другим. В идеале надо хорошо чувствовать всех нападающих. Рад, что в последнее время получается с Максом. Сейчас надо подтянуть взаимодействие с Мэттом Андерсоном. В последнее время оно немножко разладилось», – приводит слова Бутько «Спорт Бизнес Online».