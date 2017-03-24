Терзич: по ходу матча с «Вакифбанком» игроки «Волеро» стали бояться ошибиться

Главный тренер швейцарского «Волеро»поделился впечатлениями после поражения от турецкого «Вакифбанка» в первом матче «раунда 6» Лиги чемпионов со счётом 1:3 (25:15, 20:25, 17:25, 21:25).«В первом сете мы играли с лёгкой головой, мощно подавали и атаковали. К сожалению, затем мы начали бояться ошибиться. Обыграть „Вакифбанк“ в такой ситуации невозможно, потому что это одна из лучших, если не лучшая команда мира. Однако я сказал своим игрокам, что всё решится в двух матчах. Теперь нам нужно будет начать так же хорошо встречу в Стамбуле, а затем возможно всё. Я верю в свою команду и наш шанс», — цитирует Терзича официальный сайт ЕКВ.