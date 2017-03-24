Волейболистка Кальдерон продолжит карьеру в «Канне»

Российская волейболисткапосле великолепного сезона в Японии перешла во французский «Расинг Клуб де Канн», сообщает World of volley. Кальдерон, сменившая в 2014 году кубинское спортивное гражданство на российское, поможет «Канну» в плей-офф. В Японии «Агео Медикс», за который она выступала, успешно решил задачу сезона.В России Кальдерон выступала за подмосковное и краснодарское «Динамо», также она играла в кубинских и турецких клубах. В составе сборной Кубы Кальдерон стала бронзовым призером Олимпиады-2004 в Афинах.