Богомолов: привлечение сына Тетюхина — интересный ход, все билеты уже проданы

Наставник «Белогорья»прокомментировал решение тренерского штаба своей команды выпуститьна площадку вместе с его отцомв матче чемпионата России с казанским «Зенитом».«Паша провёл с нами первую тренировку. Мне кажется, очень интересный ход. Все билеты на игру уже проданы! Приятно, что есть такая преемственность поколений. В Белгороде, кстати, исторически так сложилось, что к главной команде частенько подключают молодёжь. Вот мы с какого-нибудь тяжёлого выезда возвращаемся и отпускаем «динозавров» отдыхать, а вместо них вызываем молодых талантливых пацанов из системы. Для них полезно потренироваться с игроками Суперлиги, увидеть уровень, к которому надо стремиться.Мы готовимся в штатном режиме, в любом случае будем играть на победу. Никаких поддавков быть не может. Команды исповедуют похожий силовой волейбол. Более подробно о предстоящих матчах я, разумеется, говорить не готов. Пусть будет битва, и победит сильнейший», — приводит слова Богомолова «Спорт Бизнес Online».