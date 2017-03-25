Перепёлкин: «Уралочка» сильна, но тем ценнее победа «Динамо»

Старший тренер казанского «Динамо»прокомментировал выездную победу над «Уралочкой-НТМК» (3:2) во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу. Счёт в серии стал 1-1.«Очень похожие матчи мы провели. Это здорово, что есть сопротивление. Было крайне сложно, уж слишком мощные команды. Все сегодня получили колоссальный опыт. Вроде всё валится из рук, „Уралочка“ сильна, но тем ценнее наша победа. При счёте 0:2 мы бились, а к третьей партии решили раскрепоститься, и это принесло успех», — приводит слова Перепёлкина официальный сайт «Уралочки».