Чередник: «Газпром-Югра» показал свою лучшую игру в сезоне

Главный тренер «Енисея»прокомментировал домашнее поражение от команды «Газпром-Югра» (2:3) в матче 25-го тура чемпионата России по волейболу.«Смотрел все игры «Газпрома-Югра». Чтобы найти игру лучше, чем они показали сегодня, нужно постараться. Не могу сказать, что мы очень плохо играли сегодня. Да, сделали где-то больше своих ошибок, где-то опыт сказывается, где-то усталость. Я в принципе доволен, что ребята смогли выстоять тяжелейшую третью партию, перебороть её, четвёртую партию достойно отыграть. Наверное, всё-таки сил не хватило. Отмечу приём «Газпром-Югры», я не ожидал от них такого приема, несмотря на то что сегодня у нас летела подача одна из лучших в сезоне.«Белогорье» или «Кузбасс» — на кого предпочтительнее выйти в плей-офф? Если смотреть по игрокам, по именам, по турнирной таблице — конечно, «Белогорье» — более серьёзный противник. Если выпадет так, значит, будем с ними играть. Хотя знаете, в жизни всякое бывает, ведь регулярный чемпионат ещё не окончен», — приводит слова Чередника официальный сайт «Енисея».