Хабибуллин: эта игра была за комфортную зону плей-офф

Главный тренер команды «Газпром-Югра»прокомментировал победу над «Енисеем» (3:2) в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Эта игра была за комфортную зону плей-офф. Нам не нужен Белгород, нам не нужен Новосибирск… Сегодня рано стали доигрывать игру. Хорошо играли, хорошо стояли, в конце третьей партии раскачали команду хозяев, они перестроились, и у них пошла игра. Мы всю четвёртую партию это анализировали. В пятой партии на подаче Брджовича хорошо ушли, 9:3 вели, но был и ненужный свой брак. Хорошо, что так всё закончилось. У нас с «Енисеем» одни и те же проблемы — нестабильная диагональ, мы в каком-то роде близнецы даже в этом плане», — приводит слова Хабибуллина пресс-служба «Енисея».