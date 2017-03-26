Константинов: пятый сет — лотерея, но «Локомотив» уже семь раз выиграл в лотерею

Главный тренер новосибирского «Локомотива»поделился эмоциями от победы своей команды над новокуйбышевской «НОВОЙ» со счётом 3:2 в матче 25-го тура чемпионата России.«Я ожидал такую тяжёлую игру, потому что для «НОВЫ» это была принципиальная игра, и я знал, что они будут очень серьёзно настраиваться, что и подтвердилось. У нас немножко не получилась игра на съёме, была какая-то неуверенность. Понятно, что нам не хватает Павлова.Надо отдать должное и «НОВЕ», они сыграли здорово, и получилась тяжёлая игра. Обе команды бились до конца. Пятая партия – лотерея, но пока мы в лотерею семь раз выиграли, наверное, в этом что-то есть», — приводит слова Константинова официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.