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175 лет назад 2016
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С. Тетюхин: паники в глазах сына Паши во время матча с «Зенитом» я не заметил

26 марта 2017, воскресенье. 22:57. Волейбол
Олимпийский чемпион по волейболу в составе сборной России 41-летний Сергей Тетюхин впервые вышел в основном составе «Белогорья» вместе со своим 16-летним сыном Павлом в домашнем матче чемпионата России с казанским «Зенитом» (0:3). Павел, как и его отец, играл против казанцев в качестве доигровщика.

«Паше ещё расти, многому учиться. Были ошибки в игре, но без них не может быть. Это нормально. Восприятие этих ошибок было правильным – по-мужски, без трясущихся рук. Паники в глазах Паши во время матча с „Зенитом“ я не заметил. Честно говоря, я сам переживал за Пашу, как он будет чувствовать себя на площадке сегодня, но он парень с крепкими нервами. Я полностью доволен им, как он сыграл с „Зенитом“.

Паша молодец во всех отношениях, во всех элементах. Чудес никто не ждал, но у него есть спокойствие, характер. У многих игроков с большим опытом такого нет. Это очень важное качество для спортсмена. Он достойно отыграл сегодня.

Теперь Паша возвращается в сборную (игроки не старше 19 лет). Его ведь выдернули на пару дней из сборной ради этого матча. Он завтра утром возвращается на сбор национальной команды и вернется, если не ошибаюсь, когда чемпионат России уже закончится. Его основная задача сейчас – помогать сборной.

Мы же сегодня играли очень плохо: и приём проиграли „Зениту“, и подачу. Есть над чем работать. Хуже уже некуда. Надеюсь, что дальше будет лучше», — приводит слова Тетюхина-старшего «Р-Спорт».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
МВК Белогорье МВК Зенит-Казань Сергей Тетюхин
Новости. Волейбол
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