Косарев: думаю, в матчах с «Зенитом» в ЛЧ будет другая картина

Старший тренер белгородского «Белогорья»прокомментировал поражение от казанского «Зенита» в 25-м туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (15:25, 22:25, 20:25) и оценил игру сына доигровщика«Чемпиона Польши обыграть легче, чем чемпиона России? Выходит, да. Я говорил до игры, что скорее всего исход её решит приём и подача. Нужно выдерживать эти два элемента – самим принимать и подавать свою хорошую подачу. Сейчас мы в этих элементах проигрываем «Зениту», но, я думаю, мы сделаем корректировки, и на Лиге чемпионов будет уже другая картина.Рад за Павла Тетюхина, что он вышел сегодня на поле без всякого мандража, показал более-менее хороший волейбол. У него всё только начинается, хочу пожелать ему, чтобы его карьера развивалась и стремительно шла вверх. Пусть волейбольная удача сопутствует ему», — цитирует Косарева официальный сайт ВФВ.