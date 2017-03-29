Хтей: молодёжи надо ставить голову на плечи. Шляпников для этого подходит

Доигровщик «Белогорья»прокомментировал назначениена пост главного тренера мужской сборной России.«Сергея Константиновича я знаю не понаслышке. Во время нашей совместной работы он был ещё молодым тренером, только что закончившим карьеру игрока. Подход к тренировочному процессу у него специфический, носит режимный характер. Он очень строгий наставник, но сейчас это может быть полезным для нашей команды в условиях её омоложения. Ни для кого не секрет, что молодёжь сейчас немного шальная. Надо им ставить голову на плечи. Думаю, Сергей Константинович для этого подходит.Понятно, что взрослая сборная России — это немного другое, чем «молодёжка». Но Шляпников наверняка сделает «поправки на ветер». Считаю, что все должны ему помочь, потому что в ходе смены поколений главному тренеру нужен карт-бланш и время. Не думаю, что Шляпникову сейчас надо опираться на возрастных игроков. Наоборот, надо пробовать прошедших Олимпиаду в Рио-де-Жанейро Егора Клюку и Дмитрия Волкова, а также менее опытных ребят вроде Виктора Полетаева, Павла Панкова, Ильи Власова и Ильяса Куркаева. Нужно смотреть в будущее, обкатывая ребят в боевых условиях с прицелом на Олимпиаду-2020 в Токио. Возвращать ветеранов на короткое время было бы неправильно. Так что, если Сергею Константиновичу понадобится моя помощь, я всегда готов. Но всё это будет не к месту и не ко времени», — приводят слова Хтея «Известия».