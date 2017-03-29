Куцмус: «Урал» победил «Нефтяник» за счёт командных действий и хорошего разбора

Доигровщик уфимского «Урала»прокомментировал победу над «Нефтяником» из Оренбурга в 25-м туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:18, 25:19, 25:20).«Мы победили за счёт командных действий и хорошего разбора соперника. У Оренбурга сейчас критическая ситуация в чемпионате, им обязательно нужно побеждать, чтобы остаться в Суперлиге. Для нас эта игра в стратегическом плане ничего не решала, но можно сказать, что была подготовка к «ФАКЕЛУ». Больше смотрели, что наработали за всё время, что удалось нам сделать. Некоторые моменты, может быть, будем применять в игре с «ФАКЕЛОМ», — цитирует Куцмуса официальный сайт клуба.