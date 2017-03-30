Стало известно расписание матчей второго тура соревнований за 5-8-е места в ЧР

Официальный сайт Всероссийской федерации волейбола опубликовал расписание матчей второго тура соревнований за пятое-восьмое места в женской Суперлиге. Игры пройдут с 11 по 13 апреля в Одинцово.
Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Турнир за пятое-восьмое места. Второй тур
11 апреля
«Динамо» (Краснодар) — «Протон» (Саратовская область).
«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск).
12 апреля
«Протон» (Саратовская область) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск).
«Динамо» (Краснодар) — «Заречье-Одинцово» (Московская область).
13 апреля
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Динамо» (Краснодар).
«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Протон» (Саратовская область).
После первого тура в активе «Динамо» 9 очков, «Заречья-Одинцово» — 6, «Сахалина» — 3, «Протона» — 0.