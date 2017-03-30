Колодинский: в Стамбул «ФАКЕЛ» поедет за победой, другой задачи нет

Капитан новоуренгойского «ФАКЕЛА»прокомментировал победу над турецким «Галатасараем» в первом матче полуфинала Кубка Вызова со счётом 3:0 (25:12, 25:18, 25:19) и поделился ожиданиями от приёма со стороны болельщиков соперника.«Мы уверенно выиграли первую партию – 25:12, а это не то чтобы расслабляет… Просто команда соперника не показывает всех своих возможностей и, соответственно, делает какие-то свои выводы на следующую партию. И нам при этом нужно продолжать своё направление игры, что мы и сделали сегодня: с самого начала второго и третьего сетов добивались хорошего отрыва, держали концентрацию, которую от нас требовал Камилло. Всё это мы выполнили и сумели довести матч до победы.Каждая встреча с казалось бы уже знакомой командой не похожа на предыдущую. Мы ожидаем очень хорошую поддержку «Галатасарая» от турецких болельщиков — нам рассказывали, что там в зале стоит такой шум, что мы самих себя можем не услышать. Будет тяжело, мы это понимаем. Какой-то определённый задел мы сегодня сделали, но в Стамбул поедем только выигрывать, потому что никакой другой задачи у нас нет.Самые запоминающиеся трибуны я видел в Иране, когда мы играли со сборной, – выходили на площадку с берушами в ушах, потому что иначе находиться в этой атмосфере было невозможно. У меня до следующего дня ещё гудела голова от этого шума. В России сумасшедшая поддержка у «Кузбасса» в Кемерово. От болельщиков ты получаешь определённый эмоциональный заряд: когда выигрываешь какой-то длинный розыгрыш и трибуны взрываются, ты поворачиваешься к ним и видишь, как они рады твоей игре, что может быть лучше?» — цитирует Колодинского официальный сайт «ФАКЕЛА».