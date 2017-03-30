Борисенко: структура новосибирского «Локомотива» — лучшая в стране

Либеро новосибирского «Локомотива-ЦИВС»рассказал, какие задачи стояли перед командой в завершившемся розыгрыше Молодёжной лиги, и отметил уровень организации своего клуба. «Железнодорожники» стали обладателями серебряных медалей. Золото выиграл московский клуб «Динамо-Олимп».«Этот год должен был стать ключевым для нас. Мы долго шли к тому, чтобы выиграть турнир. В наших планах было либо выиграть регулярный чемпионат, либо занять второе место и принять один из финальных туров дома. С этим мы справились, а с основной задачей нет. Серебряные медали всегда обидны. И ещё обиднее, что проиграли только по дополнительным показателям.Давило, что не смогли выиграть. Было опустошение и усталость. Понятно, что от нас ждали большего, и мы знали, что могли выступить лучше. Я никого не хотел бы выделять, каждый внёс вклад в эту медаль. У каждого были и ошибки, и удачные моменты. Но мы шли к общей цели, подбадривали друг друга.Вообще, клуб выстроил очень правильную систему подготовки: от детско-юношеской школы до команды Суперлиги. Структура нашего клуба лучшая в стране. В «Локомотиве» огромное внимание уделяется подготовке резерва. Для нас созданы все условия, у нас хороший зал, своя раздевалка, прекрасная база, тренажёрные залы. Огромное спасибо за это руководству клуба», — цитирует Борисенко официальный сайт «Локомотива».