Тетюхина: Сергей говорит, что у него планов нет, каждый сезон как последний

, жена доигровщика сборной России по волейболу, рассказала о планах своего мужа на дальнейшие выступления.«Спортсмены не могут без любимого дела. Это нормально. Даже сейчас, когда у мужа есть выбор, он всё равно идёт на тренировку, когда нужно. И получает удовольствие. Вот когда человек мучается, осознаёт, что занятия спортом отбирают у него что-то важное, ему надо завязывать. У Серёжи такой момент ещё не наступил. Хотя, конечно, порой тяжело расставаться. Я часто говорю Серёже: «Хорошо, что у нас есть третий сын». Он почти всегда рядом. Сколько ещё Сергей планирует выступать? У него давно уже каждый новый сезон, как последний. Он говорит, что у него планов нет. Да он даже отпуск не планирует никогда. Мы живём в режиме «что случится, то и наше», — приводит слова Тетюхиной «Лайф».