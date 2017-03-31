Американцы отказались от предложения провести товарищеские матчи с болгарами

Главный тренер мужской сборной Болгариисообщил, что сборная США отказалась от проведения товарищеских матчей с его подопечными перед стартом Мировой лиги 2017 года, информирует World of Volley. Американская сторона объяснила отказ сложным календарём.Федерация волейбола Болгарии также обратилась с предложением о проведении товарищеских игр к сборной Ирана, но ответ пока не получен.Розыгрыш Мировой лиги пройдёт с 2 июня по 2 июля. На старте соревнований болгары сыграют с французами, россиянами и аргентинцами.