Казанское «Динамо» вышло в финал Кубка ЕКВ, выиграв «золотой» сет
2 апреля 2017, воскресенье. 19:47.
Волейбол
Волейболистки казанского «Динамо» во втором матче полуфинала Кубка ЕКВ на своей площадке в трёх партиях обыграли турецкий «Галатасарай». Первый матч, также в трёх партиях, выиграла команда из Стамбула, поэтому соперникам пришлось определять победителя с помощью «золотого» сета, который остался за бело-голубыми.
За титул казанское «Динамо» поспорит с итальянским клубом «Бусто Арсицио».
Волейбол. Женщины. Кубок ЕКВ. Полуфинал. Второй матч
«Динамо» (Казань, Россия) — «Галатасарай» (Стамбул, Турция) – 3:0 (25:18, 25:20, 25:18).
Первый матч — 0:3.
«Золотой» сет – 15:11.
Видео победного розыгрыша можно посмотреть в «Твиттере»
.