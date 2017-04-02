Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кошкин: если бы не глупые ошибки «Енисея» в концовке, всё могло быть по-другому

2 апреля 2017, воскресенье. 21:06. Волейбол
И.о. главного тренера «Енисея» Александр Кошкин прокомментировал поражение от «Олимпиакоса» в «золотом» сете полуфинального противостояния Кубка Вызова среди женских команд.

«По сегодняшнему матчу к девчонкам нет никаких претензий, они боролись. «Золотой» сет — это лотерея, мы совершили больше ошибок и из-за этого проиграли. Две глупые ошибки в концовке… если бы не они, всё могло быть по-другому. Эмоции захлестнули уже… Когда выиграли игру 3:0, сразу переключились, как и соперники, пошла новая игра, и вначале мы провалились, потом догнали, повели, но сами в итоге наошибались.

Я бы не сказал, что гречанки специально экономили силы на «золотой» сет, просто у них не получилось начало 1-й и 2-й партии, в 3-й партии они вырвались вперёд, и там всё в концовке решилось. Мы сами виноваты, если бы мы в Греции сыграли пять партий, всё было бы иначе. А так и в Афинах проиграли концовку четвёртой партии», — приводит слова Кошкина официальный сайт «Енисея».
Источник: Официальный сайт ВК "Енисей" Сообщить об ошибке
Теги
ВК Олимпиакос ЖВК Енисей
Новости. Волейбол
2 апреля 2017, воскресенье
21:14 Уланова: «Динамо» знало, что способно обыграть «Галатасарай» с таким счётом
21:06 Кошкин: если бы не глупые ошибки «Енисея» в концовке, всё могло быть по-другому
20:37 Перепёлкин: спасибо за поддержку, на площадке у «Динамо» было не 6 игроков, а 8
20:27 «ФАКЕЛ» снова разгромил «Галатасарай» и вышел в финал Кубка Вызова
20:14 Россиянки потерпели 2-е поражение на ЧЕ U18, проиграв голландкам
19:47 Казанское «Динамо» вышло в финал Кубка ЕКВ, выиграв «золотой» сет
19:35 Ковачевич: «Олимпиакосу» повезло, что есть такое правило, как «золотой» сет
18:21 Клюка: от ответного матча с «Галатасараем» жду только победы
17:35 Волейболисты «Урала» посетили вечер классической музыки
16:44 «Шомон» стал первым финалистом мужского Кубка Вызова
15:00 «Енисей» в «золотом» сете проиграл «Олимпиакосу» и не вышел в финал Кубка Вызова
14:07 Королёв: побеждать всегда приятно, а творить историю приятно вдвойне
12:59 Сырцева: на снегу играть очень непросто
11:56 Королёв и Ермишенков выиграли первый чемпионат России по волейболу на снегу
10:52 Сырцева и Моисеева — первые в истории чемпионки России по волейболу на снегу
1 апреля 2017, суббота
23:55 «Бусто Арсицио» стал первым финалистом Кубка ЕКВ среди женских команд
22:29 Волейболистки РФ стартовали на ЧЕ U18 с поражения от Италии
21:48 «Трентино» вышел в финал Кубка ЕКВ и сыграет с «Туром»
20:59 Бутько: Спиридонов в жизни — полная противоположность тому, что на площадке
19:53 В Нидерландах стартовал ЧЕ U18 по волейболу среди девушек
19:05 Французский «Тур» вышел в финал Кубка ЕКВ
17:56 Бутько: никогда не считал себя лучшим в мире связующим
16:04 Лан Пин назначена шеф-тренером женской сборной Китая
14:02 Сборная Словении проведёт товарищеские матчи с Ираном и Сербией в мае
12:00 Плачи: 20 дней изучал игроков «ФАКЕЛА», разбирал особенности их игры
10:03 СМИ заподозрили олимпийскую чемпионку в нетрадиционной сексуальной ориентации
00:12 Барболини близок к возвращению в итальянскую серию А1
31 марта 2017, пятница
21:36 Бразилец Мадалос пополнил «Уникаху» перед плей-офф
19:33 Решение о наказании Спиридонова примет исполком ВФВ
18:27 Бутько: удивился, если бы осенью сказали, что в «регулярке» «Зенит» не проиграет
17:31 Вербов: в ЛЧ важно не давать Тетюхину творить чудеса, на которые он способен
16:07 Съёмщиков: на мастер-классе в Чапаевске получил кучу позитивных эмоций
15:12 Волейболисты «НОВЫ» провели мастер-класс в школе Чапаевска
14:06 Источник: Спиридонов получил условную дисквалификацию за попытку подкупа судьи
13:17 Табуренко: талисман «Ленинградки» должен был получиться симпатичным и дерзким
12:24 Спиридонов: сожалею о сложившейся ситуации и обещаю впредь контролировать эмоции
11:22 «Вакифбанк» вышел в полуфинал плей-офф женского чемпионата Турции
10:18 Американцы отказались от предложения провести товарищеские матчи с болгарами
09:21 Моисеева и Сырцева примут участие в чемпионате России по волейболу на снегу
00:59 Тетюхина: Сергей говорит, что у него планов нет, каждый сезон как последний
00:01 Восемь спортсменок подали в суд на Федерацию волейбола Бразилии
30 марта 2017, четверг
22:40 Антига возглавил польскую «Политехнику»
20:47 Связующая «Волеро» Фабиола перенесла операцию на колене
18:01 «Зенит» будет претендовать на проведение «Финала шести» мужского ЧР
17:08 Туйя: матч с «ФАКЕЛОМ» в Стамбуле всё равно будет очень непростым
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит в российском противостоянии в Лиге чемпионов «Зенит-Казань» или «Белогорье»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+