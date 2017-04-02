Кошкин: если бы не глупые ошибки «Енисея» в концовке, всё могло быть по-другому

И.о. главного тренера «Енисея»прокомментировал поражение от «Олимпиакоса» в «золотом» сете полуфинального противостояния Кубка Вызова среди женских команд.«По сегодняшнему матчу к девчонкам нет никаких претензий, они боролись. «Золотой» сет — это лотерея, мы совершили больше ошибок и из-за этого проиграли. Две глупые ошибки в концовке… если бы не они, всё могло быть по-другому. Эмоции захлестнули уже… Когда выиграли игру 3:0, сразу переключились, как и соперники, пошла новая игра, и вначале мы провалились, потом догнали, повели, но сами в итоге наошибались.Я бы не сказал, что гречанки специально экономили силы на «золотой» сет, просто у них не получилось начало 1-й и 2-й партии, в 3-й партии они вырвались вперёд, и там всё в концовке решилось. Мы сами виноваты, если бы мы в Греции сыграли пять партий, всё было бы иначе. А так и в Афинах проиграли концовку четвёртой партии», — приводит слова Кошкина официальный сайт «Енисея».