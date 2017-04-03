Перепёлкин: все замены «Динамо-Казань» в «золотом» сете сработали

Старший тренер казанского «Динамо»оценил игру команды в «золотом» сете ответного матча с турецким «Галатасараем» в полуфинале Кубка ЕКВ. В первом матче «Галатасарай» победил в трёх сетах, в ответном «Динамо» также не отдало соперницам ни одной партии. В «золотом» сете сильнее оказалась казанская команда — 15:11.«Заставил ли „золотой“ сет немного поволноваться? Конечно! Мы сделали в нём все возможные замены, и все они сработали. И по тактике мы сделали всё. При этом видно было, что и «Галатасарай» с первых минут тоже был готов к „золотому“ сету. Они знали, например, о сегодняшнем результате «Енисея», который, выиграв матч, проиграл именно в „золотом“ сете 13:15», — цитирует Перепёлкина официальный сайт клуба.