Обмочаев: может, в начале матча с «Зенитом» мандраж какой-то был

Либеро белгородского «Белогорья»прокомментировал поражение от казанского «Зенита» в первом матче «раунда шести» Лиги чемпионов. Подопечныеоказались сильнее со счётом 3:1 (25:14, 25:17, 23:25, 26:24). Ответная встреча пройдёт в Белгороде 13 апреля.«Подача и приём – базовые элементы волейбола. В первых двух партиях мы не выдержали приём, поэтому не получалось и в атаке. Если честно, эмоции сначала зашкаливали. Может, мандраж какой-то был. Всё-таки Казань идёт без поражений, все боятся эту команду. Но мы показали, что с «Зенитом» можно бороться и даже выигрывать. Перед ответным матчем есть уверенность и понимание того, что всё реально и зависит от нас.Как и в предыдущих партиях, отдали всё преимущество на подачах Андерсона. Даже Леон не сыграл так, как может», — цитирует Обмочаева «Спорт Бизнес Online».