Константинов: «Локомотиву» надо сделать выводы из матча с «НОВОЙ»

Главный тренер новосибирского «Локомотива»поделился ожиданиями от матча заключительного, 26-го тура мужского чемпионата России с красноярским «Енисеем», который пройдёт в Новосибирске 8 апреля.«Предыдущий матч с „НОВОЙ“ мы провели не самым убедительным образом. Нам надо сделать правильные выводы и не разбрасываться возможностями, которые мы создаём», — рассказал Константинов в эфире телеканала «ОТС».Напомним, что «железнодорожники» в 25-м туре на выезде победили «НОВУ» в пяти партиях.