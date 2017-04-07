8 апреля Павлов проведёт автограф-сессию в Новосибирске

8 апреля диагональный новосибирского «Локомотива» Николай Павлов перед матчем российской Суперлиги с красноярским «Енисеем» проведёт автограф-сессию, сообщает официальный сайт «железнодорожников».
Чемпион Европы и Мировой лиги 2013 года ранее защищал цвета «Юракадемии» (Украина), «Луча» (Москва), «Динамо» (Москва), «Губернии» (Нижний Новгород) и «Латины» (Италия).
Николай — серебряный призёр чемпионата России (2011/12), обладатель Кубка России (2010), обладатель Кубка Европейской конфедерации волейбола (2011/12).