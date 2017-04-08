Байрамова: очень рада, что помогла «Фиренце» добиться исторического успеха

Нападающая сборной Азербайджана и итальянского «Фиренце»прокомментировала выход своей команды в четвертьфинал серии А.«Выход в четвертьфинал серии А – историческое достижение для нашего клуба, ведь мы никогда не играли на этой стадии турнира. Очень рада, что помогла команде добиться такого успеха. Теперь нам надо сконцентрироваться на предстоящих матчах. У нас есть шансы на успех в плей-офф, хотя мы и не будем фаворитами. В сериях на выбывание часто случаются сюрпризы", — приводит слова Байрамовой официальная страница федерации волейбола Азербайджана в сети «Фейсбук».