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Байрамова: очень рада, что помогла «Фиренце» добиться исторического успеха

8 апреля 2017, суббота. 12:18. Волейбол
Нападающая сборной Азербайджана и итальянского «Фиренце» Одина Байрамова прокомментировала выход своей команды в четвертьфинал серии А.

«Выход в четвертьфинал серии А – историческое достижение для нашего клуба, ведь мы никогда не играли на этой стадии турнира. Очень рада, что помогла команде добиться такого успеха. Теперь нам надо сконцентрироваться на предстоящих матчах. У нас есть шансы на успех в плей-офф, хотя мы и не будем фаворитами. В сериях на выбывание часто случаются сюрпризы", — приводит слова Байрамовой официальная страница федерации волейбола Азербайджана в сети «Фейсбук».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Женская сборная Азербайджана — Волейбол
Новости. Волейбол
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