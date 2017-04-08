Стали известны пары плей-офф за выход в «Финал шести» ЧР по волейболу

Стали известны все пары отборочного турнира за попадание в «Финал шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.Занявшие первые два места в регулярном чемпионате казанский «Зенит» и московское «Динамо» напрямую вышли в «Финал шести». Команды, занявшие места с 3-го по 10-е разбиты на пары в зависимости о занятых мест и проведут серии до двух побед, по итогам которых определятся ещё четыре участника финального турнира мужской Суперлиги.Пары отборочного тура чемпионата России:«Локомотив» (Новосибирск, 3-е место) – «НОВА» (Новокуйбышевск, 10)«Белогорье» (Белгород, 4) – «Енисей» (Красноярск, 9)«Кузбасс» (Кемерово, 5) – «Газпром-Югра» (Сургут, 8)«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой, 6) – «Урал» (Уфа, 7).Игры проводятся 20 апреля, 23 апреля и 26 апреля (в случае результата двух игр 1:1).Напомним, что по итогам регулярного чемпионата оренбургский «Нефтяник» покинул Суперлигу, а «Динамо-ЛО» и «Динамо» (Краснодар) 23-30 апреля сыграют в переходном турнире с командами, занявшими 2-е и 3-е места в Высшей лиге «А».