Вербов: сегодня на лицах игроков «Нефтяника» я видел желание побеждать

И.о. главного тренера казанского «Зенита»прокомментировал победу над оренбургским «Нефтяником» (3:2) в гостевом матче 26-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Я думаю, что всем сегодняшняя игра понравилась, нам чуть больше, Оренбургу чуть меньше. Жалко, что команда, способная играть на таком высоком уровне, покидает Суперлигу. Начинали мы встречу не оптимальным составом, у нас впереди серьёзный матч в Лиге чемпионов. «Нефтяник» доказал, что способен побеждать. Я благодарен ребятам за то, что отнеслись серьёзно к этому матчу, несмотря на то что игра турнирного значения не имела. Сегодня на лицах игроков я видел желание побеждать», — приводит слова Вербова официальный сайт «Нефтяника».