Константинов: когда проигрываешь дома 0:3, ничего положительного не скажешь

Главный тренер новосибирского «Локомотива»проанализировал причины неудачи своей команды в матче 26-го тура мужского чемпионата России с красноярским «Енисеем». «Железнодорожники» уступили со счётом 0:3.«Когда дома проигрываешь 0:3, ничего положительного сказать нельзя. Мне неприятно за то, что мы так сыграли перед полным залом своих болельщиков. Мне не хотелось, чтоб результат был таким, но мне эта игра была нужна для информации. Я увидел много проблем, которые нужно исправлять.До плей-офф я обязательно должен был проверить на кого и в какой степени я могу рассчитывать. У нас большие минусы в приёме в первую очередь. С таким приёмом абсолютно нельзя выиграть, если, конечно, не будешь фантастически подавать. Так же у меня много претензий по действиям в защите. Будем делать выводы», — приводит слова Константинова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.