Чередник: понимали, что играем не с основным составом «Локомотива»

Наставник красноярского «Енисея»поделился впечатлениями от победы своей команды над новосибирским «Локомотивом» со счётом 3:0 в матче 26-го тура мужской Суперлиги.«Считаю, что Пламен Константинов поступил абсолютно правильно, дав возможность поиграть молодым ребятам в матче, который уже для новосибирцев не имел турнирного значения. Конечно, молодёжь могла сыграть лучше, ведь именно в таких матчах ребята должны проявлять себя. Мы прекрасно понимали, что против нас играет не основной состав, поэтому, возможно, результат закономерен», — приводит слова Чередника официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.