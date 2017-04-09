Воронков: главное, краснодарскому «Динамо» удалось сплотиться и не рассыпаться

Главный тренер краснодарского «Динамо»прокомментировал поражение своей команды от «Газпрома-Югра» со счётом 0:3 в 26-м туре мужского чемпионата России.«Мы специально выбрали такую идею, что будем биться до конца, не важно, как будут играть «Зенит» с «Нефтяником». Важно, как мы сами будем играть. Мы показали хороший волейбол там, где нам удавалось набирать очки, но слишком быстро всё отдавали обратно, совершая глупые ошибки. Это всё подравнивало. Где-то мы не могли сериями сняться на плохом приёме, хотя показывали неплохой блок и игру в защите. Нельзя сказать, что мы стояли равнодушно и смотрели, как закончится матч, нет. Могли сыграть лучше и чище, а «Газпром-Югра» показал свой уровень и настрой. Хозяева не упустили нить игры, у них есть лидеры, которые это держат.Надо всё решать в играх с непосредственными конкурентами. Ну а сейчас – только мы и никто кроме нас, вот такая у нас идея. Мы ещё в январе потеряли 50 процентов основного состава, игроки решили уйти. В этой ситуации надо отдать должное тем, кто остался и сплотился, нам удалось выдержать трудный момент. Нам удалось сплотиться и не рассыпаться – это главное», — приводит слова Воронкова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.