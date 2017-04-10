Жбанков: настраиваться на последний матч регулярного чемпионата было тяжело

Старший тренер сургутского «Газпрома-Югра»прокомментировал победу над краснодарским «Динамо» в 26-м туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:23).«Тяжеловато начинали, тяжело настраиваться — последняя игра. Но ребята молодцы, выиграли 3:0. В подготовке к матчу ничего особенного не было, готовились как к обычной ответственной игре. Единственное, о чём думали, — чтобы обойти «Енисей», — приводит слова Жбанкова пресс-служба «Газпрома-Югра».«Газпром-Югра» завершил регулярный чемпионат на восьмом месте в турнирной таблице и сыграет в плей-офф за выход в «Финал шести». Краснодарскому «Динамо», занявшему 13-е место, предстоит переходный турнир с командами, занявшими второе и третье места в Высшей лиге «А».