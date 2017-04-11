Зиничев: я грезил финалом с казанским «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо»рассказал, какого соперника желал видеть в финале плей-офф российской Суперлиги для своей команды. В противостоянии казанского «Динамо» и «Уралочки-НТМК» сильнее оказались подопечные, которые и поспорят с московским клубом в финале.«У нас не было предпочтений. Кого даёт судьба – с теми и боремся. Это наше кредо. К тому же, мне кажется, в спорте хоть и присутствует непредсказуемость, здравого смысла в нём намного больше. Вот и победа в полуфинале, хоть и с большим трудом, досталась Казани неслучайно. Больше того, другой исход можно было бы назвать сенсационным. И лично я грезил финалом с „Динамо“.Проиграть Казани в финале Кубка России было обидно, но тогда маятник мог качнуться в любую сторону. Казань, безусловно, была хороша. А вот мы допустили определённые просчёты. Плюс наш полководец на этот момент не до конца понимал возможности своего войска.У нас же тогда буквально накануне появился новый игрок – Бетания Де Ла Круз. Её готовность была неизвестна, но в полуфинале она сыграла великолепно – и тренерский штаб в неё поверил. Однако акклиматизация и длительный перелёт сказались днём позже. Это сыграло свою роль. А возвращаясь к финалу, хочу напомнить, что в прошлом году мы стали чемпионами без очной игры с „Динамо“. Тогда за нас поработала „Уралочка“, одолевшая Казань в полуфинале. Теперь же судьба первого места будет решаться в серии между двумя лучшими клубами по итогам регулярного чемпионата. Думаю, зрителям это противостояние должно быть интересно», — цитирует Зиничева «Спорт-экспресс».