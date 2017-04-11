Гансонре: не думаю, что я смогла бы стать тренером

Доигровщица «Протона»на официальном сайте клуба ответила на ряд вопросов болельщиков. В частности, волейболистка призналась, что не проявляет интереса к тренерской работе в будущем.Также Гансонре рассказала о своём выступлении за команду из Саратовской области: «Мой первый клуб в России был „Балаковская АЭС“. Я выступала за него семь лет. Потом его переименовали в „Протон“. В совокупности я проиграла в этом клубе девять лет, а это немало. Я всегда стараюсь поддержать наших девочек. Главное — верить в себя и в победу до конца. Даже если что-то не получается, не опускать руки и не зацикливаться на ошибках».