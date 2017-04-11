«Заречье-Одинцово» в пяти сетах одолело «Сахалин» в турнире за 5-8-е места в ЧР

Подмосковное «Заречье-Одинцово» в четвёртом туре турнира за 5-8-е места по итогам женского чемпионата России в пяти партиях сломило сопротивление «Сахалина». Подопечныеодержали третью победу в четырёх встречах, а коллективпотерпел третье поражение.В среду, 12 апреля, «Заречье-Одинцово» сыграет с краснодарским «Динамо», а «Сахалин» встретится с «Протоном».«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:2 (25:15, 24:26, 24:26, 25:19, 15:8).