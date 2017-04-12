Приходько: в пятом сете «Сахалину» не хватило свежести

Главный тренер «Сахалина»рассказал о причинах поражения от «Заречья-Одинцово» в матче турнира за пятое-восьмое места в женской Суперлиге. Подопечныеоказались сильнее со счётом 3:2 (25:15, 24:26, 24:26, 25:19, 15:8).«Игра была нервной, много физических сил было ей отдано – пять партий, затяжные розыгрыши. Нам не хватило ротации состава. В начале матча получила травму Ксения Бондарь. По большому счёту мы играем шестёркой, нет взаимозаменяемости. Можем поменять связующую, первый темп, а вот диагональную и доигровщицу не на кого менять. Нам не хватило свежести, поэтому и не смогли дожать соперника в пятой партии», — цитирует Приходько официальный сайт ВФВ.