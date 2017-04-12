Салпаров: «Зениту» в Белгороде будет очень тяжело

Болгарский либеро казанского «Зенита»рассказал о настрое команды на ответный матч с белгородским «Белогорьем» в «раунде шести» Лиги чемпионов. Игра состоится в Белгороде 13 апреля. В первом матче «Зенит» победил в четырёх партиях.«Хорошо, что первая игра закончилась со счётом 3:1, но это уже в прошлом. Мы настраиваемся на ответную игру очень серьёзно, потому что Белгород за последние несколько лет доказал — это одна из топ-команд не только в России, но и Европе и в мире. Так что нам на выезде будет очень тяжело. „Белогорье“ будут поддерживать болельщики. Мы должны настраиваться на очень серьёзную борьбу», — сказал Салпаров в интервью клубному каналу.