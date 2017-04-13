«Зенит» повторно победил «Белогорье» и вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов

Казанский «Зенит» в ответном матче «раунда шести» плей-офф мужской Лиги чемпионов на выезде переиграл «Белогорье» со счётом 3:0. Так как первая встреча завершилась в четырёх партиях в пользу подопечных, то в ответном матче им было достаточно выиграть два сета для выхода в «Финал четырёх» соревнований.За титул «Зенит» поспорит с итальянской «Перуджей», немецким «Берлином», а также победителем итальянского противостояния «Модена» — «Любе Чивитанова». «Финал четырёх» пройдёт в Риме 29 и 30 апреля.«Белогорье» (Белгород, Россия) — «Зенит» (Казань, Россия) — 0:3 (22:25, 28:30, 21:25).