Грачёва: если нынешним волейболисткам дать те объёмы, свалятся в первый же вечер

Серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка Европы экс-волейболистка сборной России, а ныне телекомментаторрассказала о тренировках под руководством«Если нынешним волейболисткам дать те объёмы, свалятся в первый же вечер! Сегодня все стройные, высокие, в тренажёрном зале программа расписана в зависимости от твоих физических возможностей. Нас же без разбору загоняли под штангу, у всех один вес. Попробуй не сделать! Прыжки, приседания, потом ложишься на козла с блином от штанги и качаешь пресс. Как ни странно, травм не было.Раньше девчонки были здоровее, выносливее. Да и ростом пониже. Поколение олимпийских чемпионок Сеула в таком режиме вкалывало изо дня в день. Я-то уже на излёте застала. На сборах в Алуште валилась с ног от усталости и недосыпа. Подъём в 6:00. Комплексной научной группе, которую всегда возил с собой Карполь, сдаешь кровь, ЭКГ. В 6:30 кросс.Ещё глаза не успел открыть, а уже бежишь в гору на приличной скорости. Каждая тренировка длилась часа три. Зала в Алуште тогда не было, занимались на открытой площадке. Пол очень неровный, стирали в кровь локти, колени…Зачем дважды делала перерывы в карьере? Не могла больше спорить с Карполем. Уставала! Мне хочется играть – а у него другая связка в составе. Хорошо, отвечаю, тогда ухожу. В 2000-м мечтала вернуться. Но как? Два года не играла! Вдруг в январе звонок из клуба. Приезжаю к Карполю и слышу: «Если сейчас приступаешь к тренировкам, Олимпиаду в Сиднее тебе гарантирую». Да я готова была жить в зале после такого!» — приводит слова Грачёвой «Спорт-экспресс».