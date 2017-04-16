«Тур» завоевал Кубок ЕКВ, выиграв у «Трентино» в «золотом» сете

Французский «Тур» на своей площадке в четырёх партиях обыграл итальянский «Трентино» в ответном матче финала мужского Кубка ЕКВ со счётом 3:1. Первый матч завершился победой «Трентино» в трёх партиях. Для выявления победителя противостояния и обладателя Кубка ЕКВ среди мужских команд потребовался «золотой» сет, который остался за хозяевами.«Тур» стал обладателем Кубка ЕКВ среди мужских команд в сезоне-2016/17«Тур» (Франция) — «Трентино» (Италия) – 3:1 (31:29, 22:25, 25:22, 25:23).Первый матч – 0:3.«Золотой» сет – 15:13.