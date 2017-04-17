Переходный турнир между командами Суперлиги и Высшей лиги «А» отменён

Директорат Всероссийской федерации волейбола постановил «в связи со сложной финансовой ситуацией и согласием всех участвующих команд отменить проведение переходного турнира между командами Суперлиги и Высшей лиги „А“.«Зачёт мест и определение команд по лигам оставить по итогам чемпионата России 2017 года в указанных лигах», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола.Таким образом, краснодарское «Динамо» и «Динамо-ЛО» в следующем сезоне сыграют в Суперлиге.