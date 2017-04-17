Кошкин: «Енисей» в матче с «Уралочкой» терял концентрацию, но дотерпел и выстоял

Старший тренер «Енисея» Александр Кошкин прокомментировал победу над «Уралочкой-НТМК» (3:1) в первом матче серии за третье место чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.«Это очень важная победа, мы сегодня теряли концентрацию, но дотерпели, чуть подустали, но выстояли. Мы не можем повлиять на спорные судейские решения, но такие эмоциональные моменты характерны для игр за медали. Выигран только один матч, в Нижнем Тагиле всегда сложно играть. Завтра будет ещё тяжелее», — приводит слова старшего тренера «Енисея» Александра Кошкина пресс-служба «Уралочки».Второй матч серии соперники проведут уже завтра, 18 апреля, также в Нижнем Тагиле.