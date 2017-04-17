Панченко: не понимаю, как на такую игру «Динамо» вышло с таким настроением

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал домашнее поражение от казанского «Динамо» в первом матче финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги (0:3).«Не понимаю, что случилось с девочками и как на такую игру мы вышли с таким настроением. Волновались или испугались, чего-то ждали всю игру. Будем разбираться сейчас! Надо было драться, надо было терпеть, выигрывать. Какой настрой на завтра? Какой тут настрой, нужно уже выходить и играть и выигрывать», — приводит слова Панченко пресс-служба «Динамо».Вторая игра серии до трёх побед состоится 18 апреля в Москве.