Московское «Динамо» обыграло одноклубниц из Казани и сравняло счёт в финале ЧР

Московское «Динамо» во втором матче финальной серии плей-офф женского чемпионата России на своей площадке победило одноклубниц из Казани со счётом 3:0. Накануне в первой встрече противостояния до трёх побед сильнее были волейболистки из Татарстана.

Третий и четвёртый матчи финальной серии пройдут в Казани 28 и 29 апреля, а пятый, если понадобится, 2 мая в Москве.

Женщины. Чемпионат России. Суперлига

Плей-офф. Финал. Второй матч

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Казань) - 3:0 (25:20, 25:17, 25:20)

Счёт в серии: 1-1.