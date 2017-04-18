Карполь: на две партии сил у «Уралочки» было достаточно, а на 3-ю — не хватило

Главный тренер «Уралочки» Николай Карполь прокомментировал победу своей команды над «Енисеем» во втором матче серии за третье место чемпионата России по волейболу.

«Игра очень напряжённая была, это борьба за третье место. Сегодня на две партии физических сил было достаточно, а на третью уже не хватило. У каждого силы есть, у кого-то меньше, у кого-то больше, в этом мы соревнуемся. Нужно восстанавливаться сейчас, тренироваться, чтобы сохранить форму», — приводит слова Карполя официальный сайт «Уралочки».